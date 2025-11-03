Газета
Главная / Политика /

СМИ: Италия, Бельгия и Франция неохотно поддерживают идею кредита Украине

Ведомости

Италия, Франция и Бельгия обеспокоены последствиями использования замороженных средств РФ для выдачи кредита Украине, если такое решение все же будет принято. Другие страны, в том числе Германия, готовы одобрить эту идею, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Германия и ряд других стран Европы «полны решимости» использовать эти средства в счет будущих репараций Москвы, говорится в публикации. 

«Италия и Франция, пусть и с некоторой неохотой, следуют этому примеру: оба правительства, вероятно, обеспокоены своей финансовой ответственностью в случае, если международный суд признает использование резервов незаконным», – пишет издание.

Бельгия по той же причине выступает против инициативы, поскольку большая часть замороженных активов хранится на платформе Euroclear в Брюсселе, напоминает газета. Ожидается, что решение по займу будет принято в ЕС 18 декабря. 

