СМИ: Италия, Бельгия и Франция неохотно поддерживают идею кредита Украине

Италия, Франция и Бельгия обеспокоены последствиями использования замороженных средств РФ для выдачи кредита Украине, если такое решение все же будет принято. Другие страны, в том числе Германия, готовы одобрить эту идею, пишет итальянское издание Corriere della Sera.