СМИ: Италия, Бельгия и Франция неохотно поддерживают идею кредита Украине
Италия, Франция и Бельгия обеспокоены последствиями использования замороженных средств РФ для выдачи кредита Украине, если такое решение все же будет принято. Другие страны, в том числе Германия, готовы одобрить эту идею, пишет итальянское издание Corriere della Sera.
Германия и ряд других стран Европы «полны решимости» использовать эти средства в счет будущих репараций Москвы, говорится в публикации.
«Италия и Франция, пусть и с некоторой неохотой, следуют этому примеру: оба правительства, вероятно, обеспокоены своей финансовой ответственностью в случае, если международный суд признает использование резервов незаконным», – пишет издание.
Бельгия по той же причине выступает против инициативы, поскольку большая часть замороженных активов хранится на платформе Euroclear в Брюсселе, напоминает газета. Ожидается, что решение по займу будет принято в ЕС 18 декабря.