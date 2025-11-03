DM: представленная Путиным подлодка «Хабаровск» стала предупреждением для Лондона

Впервые о разработке «Посейдона» Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию в 2018 г. Он рассказал, что беспилотники могут нести обычные и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать разные цели: авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.