DM: представленная Путиным подлодка «Хабаровск» стала предупреждением для Лондона
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе представил «ужасающую» новую атомную подводную лодку «Хабаровск» с носителем комплексов «Посейдон» с ядерной установкой, что стало предупреждением в том числе для Великобритании, пишет газета Daily Mail.
Россия ранее неоднократно заявляла, как пишет издание, что «Посейдон» может «потопить» Великобританию под «радиоактивными приливными волнами». Подводная лодка «Хабаровск» предназначена для перевозки «дюжины смертоносных торпед» нового типа, оснащенных собственными ядерными реакторами, говорится в статье.
«Это просто ужасает. Речь идет о гигантском термоядерном оружии мегатонного размера, предназначенном для создания значительного и продолжительного радиационного воздействия», – приводит Daily Mail слова научного сотрудника Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса.
По данным издания, другие официальные лица также предупреждали, что это оружие может быть запущено «с неожиданных направлений».
1 ноября в Северодвинске на судостроительном предприятии «Севмаш» состоялась церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск». Новая подводная лодка – штатный носитель комплекса «Посейдон». В основе этой системы лежит ядерная энергоустановка, сообщало Минобороны РФ.
Впервые о разработке «Посейдона» Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию в 2018 г. Он рассказал, что беспилотники могут нести обычные и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать разные цели: авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.