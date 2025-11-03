Газета
Пашинян заявил о намерении участвовать в парламентских выборах 2026 года

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах 2026 г. Об этом он сообщил в своих соцсетях, пишет News Armenia.

Политик опубликовал скриншот письма, подтверждающего выдвижение его кандидатуры в рамках пропорционального списка возглавляемой им партии «Гражданский договор».

«Данным письмом выдвигаюсь на включение в пропорциональный список партии "Гражданский договор" на очередных парламентских выборах 2026 г.», – говорится в публикации.

Парламентские выборы в Армении пройдут в июне следующего года. По данным «Sputnik Армения», о планах участвовать в них ранее заявили второй президент республики Роберт Кочарян, бывший защитник прав человека Арман Татоян (в рамках инициативы «Крылья единства») и движение «По-нашему», лидер которого бизнесмен Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня.

