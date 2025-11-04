Дмитриев поддержал идею Мерца о высылке сирийских беженцев из ФРГ

Поводом для этого комментария послужило заявление германского канцлера о том, что сирийские беженцы должны вернуться домой в связи с завершением войны в их стране, в противном случае им грозит депортация. Мерц также пригласил в ФРГ президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для проведения переговоров по вопросу репатриации сирийских беженцев.