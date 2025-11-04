Дмитриев поддержал идею Мерца о высылке сирийских беженцев из ФРГ
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал в социальной сети X заявление федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости возвращения сирийских беженцев на родину. В своей публикации Дмитриев отметил, что немецкий канцлер наконец начал читать российские публикации об иммиграции, которая ведет к самоубийству западной цивилизации.
Глава РФПИ также выразил надежду на то, что Мерц прислушается и к другим рекомендациям со стороны России.
Поводом для этого комментария послужило заявление германского канцлера о том, что сирийские беженцы должны вернуться домой в связи с завершением войны в их стране, в противном случае им грозит депортация. Мерц также пригласил в ФРГ президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа для проведения переговоров по вопросу репатриации сирийских беженцев.