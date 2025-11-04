Российские системы ПВО сбили 85 украинских дронов за ночь
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная атака продолжалась с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября, сообщило Минобороны.
Наибольшее количество дронов – 40 – было уничтожено над территорией Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших нет. На юге региона при атаке БПЛА выбило стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили. В соседнем районе выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозпостройке.
Над Нижегородской областью нейтрализовано 20 воздушных целей, над Белгородской областью – 10 летательных аппаратов.
Над Курской областью перехвачено шесть дронов, над Липецкой областью – четыре беспилотника. Над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан уничтожено по две воздушных цели в каждой. Еще один беспилотный аппарат сбит над территорией Саратовской области.