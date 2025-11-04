Российские системы ПВО сбили 85 украинских дронов за ночь

Наибольшее количество дронов – 40 – было уничтожено над территорией Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, пострадавших нет. На юге региона при атаке БПЛА выбило стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, также повреждены два гаража и находившиеся в них автомобили. В соседнем районе выбиты стекла и повреждена кровля в частном доме и хозпостройке.