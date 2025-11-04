Yonhap: КНДР запустила 10 ракет во время визита Хегсета на границу
Северная Корея осуществила около 10 запусков артиллерийских ракет менее чем за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Согласно данным объединенного комитета начальников штабов, КНДР произвела пуски ракет в направлении акватории северной части Желтого моря около 16:00 по местному времени 3 ноября. В этот же день глава Пентагона впервые за восемь лет посетил границу двух Корей. Он побывал вместе с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Баком в демилитаризованной зоне на границе с КНДР.
Хегсет прибыл в Южную Корею 3 ноября с двухдневным визитом, который станет заключительным этапом его азиатского турне. До этого он посетил с официальными визитами Японию, Малайзию и Вьетнам.