Австралия введет бесплатное электроснабжение для домохозяйств на три часа в день
Власти Австралии обяжут энергокомпании предоставлять домохозяйствам бесплатную электроэнергию. Эта мера направлена на потребление избыточной солнечной генерации, снижение счетов за электричество и повышение стабильности энергосистемы, пишет Bloomberg.
Программа Solar Sharer обяжет поставщиков энергии предоставлять домохозяйствам не менее трех часов бесплатного электричества в середине дня, когда генерация достигает пика. Инициатива, о которой объявил министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн, должна стартовать в июле 2026 г.
В Австралии установлено более 4 млн солнечных панелей на крышах домов, что приводит к нулевым и отрицательным оптовым ценам на электроэнергию в дневное время. Программа направлена на снижение вечернего пикового спроса, уменьшая необходимость в дорогостоящих модернизациях сети.
Изначально предложение будет доступно домохозяйствам с умными счетчиками в Новом Южном Уэльсе, юго-восточном Квинсленде и Южной Австралии. Власти планируют рассмотреть возможность расширения программы на другие штаты к 2027 г.
Данная инициатива дополняет программу домашних аккумуляторов стоимостью $2,3 млрд , запущенную правительством в 2025 г. Реформы направлены не только на стабилизацию энергосистемы, но и на снижение финансовой нагрузки на граждан, особенно учитывая растущую задолженность по счетам за электроэнергию.