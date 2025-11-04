Польша хочет создать собственную «стену дронов»
Польша планирует в ближайшие месяцы начать строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь реализации общеевропейской инициативы по созданию «стены от дронов». Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезары Томчик, пишет Bloomberg.
Он сообщил, что министерство объявит в этом месяце о инвестициях в технологии обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских дронов в рамках более масштабной программы противовоздушной обороны. При этом польские компании должны получить не менее половины всех контрактов.
Правительство рассчитывает, что первые новые возможности станут оперативными в течение трех месяцев с момента объявления, а вся система защиты от беспилотников будет завершена за два года. Заместитель министра подчеркнул, что хотя Польша поддерживает идею усиления защиты воздушного пространства над всем Европейским союзом, приоритет отдается национальным проектам.
Томчик отметил, что система должна быть комплексной и включать различные датчики и средства воздействия, способные одновременно обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать объекты. Новая система станет дополнительным элементом существующей сети ПВО страны.
1 октября в Копенгагене состоялся саммит лидеров ЕС, где обсуждалось создание так называемой «стены беспилотников» – системы обнаружения и уничтожения дронов. Данная инициатива является ответом на недавние случаи нарушения воздушного пространства Польши и Румынии. На саммите также рассматривались другие вопросы, включая возможность использования 140 млрд евро замороженных российских активов для помощи Киеву и изменение правил ЕС для подачи заявки Украиной на членство в союзе, несмотря на позицию Венгрии. Однако, как сообщает издание Politico, по всем этим направлениям на практике не было достигнуто существенного прогресса.