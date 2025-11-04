Газета
Умер бывший формальный лидер КНДР Ким Ен Нам

Ведомости

Бывший председатель президиума верховного народного собрания (парламент) КНДР Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ким Ён Нам родился под колониальным господством чужеземного империализма, пережил страдания как сын лишенного родины народа и встретил освобождение страны в молодости – в возрасте 17 лет», – рассказали в госагентстве.

Проститься с политиком 4 ноября прибыл глава КНДР Ким Чен Ын. Экс-председателя президиума не стало 3 ноября.

Ким Ён Нам занимал пост председателя президиума народного собрания с 1998 по 2019 г. До этого он в течение 15 лет возглавлял МИД страны. Он считался формальным лидером Северной Кореи.

Северокорейский политик неоднократно представлял страну за рубежом. В 2018 г. он посетил чемпионат мира по футболу в России, а также Олимпиаду в Южной Корее.

