Главная / Политика /

Путин вручил премию патриарху Кириллу в День народного единства

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за вклад в укрепление единства российской нации, передает корреспондент «Ведомостей».

Награду получили патриарх московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов. Кроме того, лауреатами премии стали организаторы выставки «Россия» – замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, генеральный директор выставки Наталья Виртуозова и замдиректора проекта Павел Дорошенко.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Путин на Красной площади возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, которые собрали народное ополчение и освободили Москву от польских захватчиков в 1612 г.

