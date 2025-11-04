Минфин США одобрил финансовые операции со связанными с Лукашенко самолетами

В тот же день Лукашенко подписал решение о помиловании 14 осужденных иностранцев. Среди них – шесть граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждане Франции и Великобритании. Решение принято «по просьбе президента США и других глав государств» как жест доброй воли и исходя из принципов гуманности, пояснили в администрации белорусского лидера.