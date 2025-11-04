Минфин США одобрил финансовые операции со связанными с Лукашенко самолетами
Министерство финансов США предоставило лицензию, позволяющую осуществлять финансовые операции с тремя самолетами, ранее подпавшими под санкции и, по сведениям американских властей, принадлежащими или связанными с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил офис по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
«За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) данной общей лицензии, разрешаются все операции, запрещенные положениями о санкциях против Белоруссии (Belarus Sanctions Regulations, 31 CFR часть 548, BSR), связанные со следующими воздушными судами: 1. Самолет с регистрационным номером EW-001PA и серийным номером 33079; 2. Самолет с регистрационным номером EW-001PB и серийным номером 33968; 3. Самолет с регистрационным номером EW-001PH и серийным номером 31835», – говорится в опубликованной лицензии.
В лицензии поясняется, что разрешение распространяется на операции, связанные с использованием этих самолетов Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali, а также на действия лиц, заблокированных в соответствии с BSR, имеющих интерес к этим самолетам.
Лицензия не распространяется на разблокировку других активов и не отменяет действие остальных санкций против Белоруссии, согласно документу.
11 сентября американский минфин выпустил лицензию, разрешающую проводить финоперации с белорусской авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами.
В тот же день Лукашенко подписал решение о помиловании 14 осужденных иностранцев. Среди них – шесть граждан Литвы, по двое из Латвии, Польши и Германии, а также граждане Франции и Великобритании. Решение принято «по просьбе президента США и других глав государств» как жест доброй воли и исходя из принципов гуманности, пояснили в администрации белорусского лидера.