Белый дом приспустил флаги в память о бывшем вице-президенте Дике Чейни
Флаги над Белым домом и Северным газоном приспустили в память о бывшем вице-президенте Дике Чейни, который скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили журналисты Белого дома.
Причиной стали осложнения после пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания, сообщают американские СМИ.
По словам родственников бывшего вице-президента, в момент смерти он находился вместе со своей женой, с которой он прожил 61 год, а также дочерьми Лиз и Мэри и другими членами семьи.
Дик Чейни родился в 1941 г. в Линкольне, штат Небраска. Он получил образование в Йельском университете, магистерскую степень – в Вайомингском университете, а докторскую – в университете Висконсина. 20 марта 1989 г. он возглавил министерство обороны США, при нем были проведены военные операции «Буря в пустыне» в Ираке и «Правое дело» в Панаме.
С января 2001 по январь 2009 г. Чейни занимал пост вице-президента США при Джордже Буше-младшем, дважды исполняя обязанности президента.