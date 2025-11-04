Белый дом приспустил флаги в память о бывшем вице-президенте Дике Чейни

Дик Чейни родился в 1941 г. в Линкольне, штат Небраска. Он получил образование в Йельском университете, магистерскую степень – в Вайомингском университете, а докторскую – в университете Висконсина. 20 марта 1989 г. он возглавил министерство обороны США, при нем были проведены военные операции «Буря в пустыне» в Ираке и «Правое дело» в Панаме.