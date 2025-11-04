Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом по масштабу и значимости
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле назвал международную выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом.
«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Виртуозова, Павел Дорошенко, Алексей Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект – международная выставка “Россия”», – сказал глава государства.
Путин отметил, что выставка стала настоящим событием для миллионов людей, продемонстрировав богатство талантов и достижений страны.
Церемония награждения прошла в День народного единства. Среди отмеченных – Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента Михаил Швыдкой и вдова писателя Александра Солженицына Наталия Солженицына.