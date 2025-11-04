Белый дом подтвердил встречу Трампа с президентом Сирии 10 ноября
Президент США Дональд Трамп встретится с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме 10 ноября. Об этом во время пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Могу подтвердить, что эта встреча состоится здесь, в Белом доме, в понедельник. Это часть дипломатических усилий президента, который готов встречаться с любыми мировыми лидерами ради достижения мира», – сказала Левитт.
Левитт напомнила о том, что во время визита Трампа на Ближний Восток, он принял решение снять санкции с Сирии, «чтобы дать стране реальный шанс на мир».
«Думаю, мы видим хорошие результаты в этом направлении при их новом руководстве. Он будет здесь, в Белом доме, в понедельник, и я позволю президенту самому высказаться по этому поводу в этот день», – добавила она.
О том, что аш-Шараа ожидают с визитом в Вашингтон стало известно 1 ноября. Об этом сообщил спецпосланник США по Сирии Том Баррак в кулуарах Манамского диалога в Бахрейне, сообщал Reuters.
Сирия рассчитывает присоединиться к возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), заявил Баррак.
Это станет вторым визитом аш-Шараа в США после его выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.