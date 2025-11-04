Газета
Путин наградил создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Ведомости

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» во время церемонии в Кремле, посвященной Дню народного единства.

Глава государства подчеркнул, что созданные системы имеют «историческое значение» для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед. Он также поблагодарил коллективы ученых и производственников, участвовавших в работах над проектами.

Путин отметил уникальные технические особенности «Буревестника»: высокая дальность полета и точность поражения цели, а также «режим мощных сверхмалых ядерных реакторов», обеспечивающий практически мгновенный запуск. По его словам, на основе этих энергетических установок разрабатывается следующее поколение вооружений, которые будут быстрее и получат гиперзвуковые характеристики. Глава государства добавил, что в зоне испытаний «Буревестника» постоянно находился разведывательный корабль НАТО, и «мы не мешали его работе».

Он отдельно подчеркнул взаимосвязь разработок «Буревестника» и «Посейдона»: используемые в них технологии взаимодополняют друг друга. По словам Путина, «Посейдон» оснащен передовыми материалами и узлами, обеспечивающими погружение на глубины до 1000 м и скорости, кратно превышающие возможности современных надводных кораблей. Президент призвал считать эти достижения вкладом в технологический суверенитет и дальнейшее развитие оборонной промышленности страны.

