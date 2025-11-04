Путин наградил создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Путин отметил уникальные технические особенности «Буревестника»: высокая дальность полета и точность поражения цели, а также «режим мощных сверхмалых ядерных реакторов», обеспечивающий практически мгновенный запуск. По его словам, на основе этих энергетических установок разрабатывается следующее поколение вооружений, которые будут быстрее и получат гиперзвуковые характеристики. Глава государства добавил, что в зоне испытаний «Буревестника» постоянно находился разведывательный корабль НАТО, и «мы не мешали его работе».