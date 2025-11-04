Газета
Главная / Политика /

Путин: разведкорабль НАТО наблюдал за испытаниями ракеты «Буревестник»

Ведомости

Разведывательный корабль НАТО находился в зоне испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник», сообщил президент Владимир Путин во время церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и подводного аппарата «Посейдон».

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль», – отметил глава государства.

Президент добавил, что российская сторона не препятствовала его работе. «Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», – сказал Путин.

26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, предстоит еще значительный объем работы для постановки комплекса на боевое дежурство, но основные задачи уже выполнены.

30 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что испытания «Буревестника» нельзя считать ядерными. Он подчеркнул, что Россия соблюдает действующий в мире мораторий на ядерные испытания и отметил, что речь идет о развитии оборонных систем, а не о проведении ядерных тестов.

