Путин: разведкорабль НАТО наблюдал за испытаниями ракеты «Буревестник»

30 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что испытания «Буревестника» нельзя считать ядерными. Он подчеркнул, что Россия соблюдает действующий в мире мораторий на ядерные испытания и отметил, что речь идет о развитии оборонных систем, а не о проведении ядерных тестов.