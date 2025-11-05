Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего беспилотников – 11 единиц – было уничтожено в Воронежской области. Еще восемь БПЛА было перехвачено в Ростовской области, по шесть – в Курском регионе и в Крыму. Пять воздушных целей российские военные поразили в Брянской области и по две – в Белгородской и Орловской.