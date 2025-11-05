Газета
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над семью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

Больше всего беспилотников – 11 единиц – было уничтожено в Воронежской области. Еще восемь БПЛА было перехвачено в Ростовской области, по шесть – в Курском регионе и в Крыму. Пять воздушных целей российские военные поразили в Брянской области и по две – в Белгородской и Орловской.

Ночью 5 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»). Меры уже отменены, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Ранним утром 5 ноября губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что украинские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде областного центра.

