Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над семью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
Больше всего беспилотников – 11 единиц – было уничтожено в Воронежской области. Еще восемь БПЛА было перехвачено в Ростовской области, по шесть – в Курском регионе и в Крыму. Пять воздушных целей российские военные поразили в Брянской области и по две – в Белгородской и Орловской.
Ночью 5 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»). Меры уже отменены, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
Ранним утром 5 ноября губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что украинские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде областного центра.