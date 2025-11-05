Путин подчеркнул важность военной разведки при принятии стратегических решений
Президент Владимир Путин поздравил с Днем военного разведчика военнослужащих личного состава и ветеранов разведки ВС России. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами», – подчеркнул глава государства.
По словам Путина, деятельность разведчиков также не раз позволяла защищать обороноспособность государства и его военно-политические интересы. Он поблагодарил военнослужащих за службу государству и самоотверженность.
День военного разведчика празднуется 5 ноября не только в России, но и в ВС Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. В РФ этот праздник утвердили 31 мая 2006 г. указом президента страны.