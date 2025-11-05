Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин подчеркнул важность военной разведки при принятии стратегических решений

Ведомости

Президент Владимир Путин поздравил с Днем военного разведчика военнослужащих личного состава и ветеранов разведки ВС России. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, деятельность разведчиков также не раз позволяла защищать обороноспособность государства и его военно-политические интересы. Он поблагодарил военнослужащих за службу государству и самоотверженность.

День военного разведчика празднуется 5 ноября не только в России, но и в ВС Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. В РФ этот праздник утвердили 31 мая 2006 г. указом президента страны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь