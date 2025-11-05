«Ростех» предложил обучать студентов из Венесуэлы в вузах РФ по квоте кабмина

По словам Цветковой, в настоящее время иностранные студенты стран-партнеров имеют возможность обучения инженерно-техническим специальностям в российских вузах по направлениям и квотам правительства РФ в интересах «Ростеха». В этом году было отобрано более ста кандидатов из Армении, Бангладеш, Эфиопии, Киргизии, Мьянмы, Уганды, Руанды и других стран.