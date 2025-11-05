«Ростех» предложил обучать студентов из Венесуэлы в вузах РФ по квоте кабмина
«Ростех» выступил с инициативой об обучении венесуэльских студентов в ведущих вузах России по квоте правительства РФ. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
Предложение было озвучено директором по персоналу «Ростеха» Юлией Цветковой на форуме «Россия – Венесуэла», который состоялся в Каракасе 28–29 октября. По данным госкорпорации, для иностранных специалистов могут быть адаптированы образовательные треки по подготовке инженеров нового поколения для медицинского приборостроения, авиационной, боеприпасной, оптико-электронной и ИТ-отраслей.
Предполагается, что обучение будет проводиться на русском языке с внедрением элементов английского. Иностранные студенты пройдут предварительную языковую подготовку. Предусмотрено также наставничество со стороны специалистов предприятий «Ростеха». Кроме того, в госкорпорации обратили внимание на развитие системы предоставления грантов Минобрнауки.
По словам Цветковой, в настоящее время иностранные студенты стран-партнеров имеют возможность обучения инженерно-техническим специальностям в российских вузах по направлениям и квотам правительства РФ в интересах «Ростеха». В этом году было отобрано более ста кандидатов из Армении, Бангладеш, Эфиопии, Киргизии, Мьянмы, Уганды, Руанды и других стран.