Нацразведка Южной Кореи измерила пульс Ким Чен Ына
Национальная разведка Южной Кореи заявила, что состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына остается стабильным, несмотря на сообщения о возможных проблемах. Об этом сообщили депутаты парламента Пак Сон Вон и Ли Сон Гвон после заседания парламентского комитета по разведке в Сеуле. Их слова передает Yonhap.
По данным южнокорейской разведки, она даже получила возможность измерить пульс северокорейского лидера – он составляет около 80 ударов в минуту. При этом ранее у Ким Чен Ына отмечались признаки повышенного давления, но, как уточнили представители разведки, в настоящий момент показатели находятся в норме.
Служба отметила, что Ким Чен Ын активно участвует в публичных мероприятиях и регулярно совершает поездки по стране, что свидетельствует об отсутствии серьезных проблем со здоровьем.
По информации разведки, северокорейский лидер сосредоточен на подготовке к IX съезду Трудовой партии Кореи, который запланирован на следующий год, и стремится укрепить личный авторитет внутри страны.