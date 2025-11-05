Газета
Главная / Политика /

Путин снял Антона Герасимова с должности замглавы МЧС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антона Герасимова от должности заместителя главы МЧС России.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Герасимов родился 31 декабря 1985 г. в Москве. В 2009 г. окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. В 2006-2015 гг. занимался научной, образовательной и коммерческой деятельностью в структурных подразделениях университета. С 2015 по 2020 гг. был замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С 2020 по 2023 гг. работал на руководящих постах в коммерческих организациях.

31 января 2023 г. назначен заместителем главы МЧС России. Награжден ведомственными наградами службы и ФСТЭК России.

