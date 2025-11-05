Путин снял Антона Герасимова с должности замглавы МЧС

Герасимов родился 31 декабря 1985 г. в Москве. В 2009 г. окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. В 2006-2015 гг. занимался научной, образовательной и коммерческой деятельностью в структурных подразделениях университета. С 2015 по 2020 гг. был замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. С 2020 по 2023 гг. работал на руководящих постах в коммерческих организациях.