Прохожий попытался поцеловать президента Мексики во время прогулки

Ранее Шейнбаум уже сталкивалась с угрозами: в прошлом году во время предвыборной кампании в штате Чьяпас ее машину остановили вооруженные люди, потребовав прокомментировать насилие в регионе. Несмотря на инциденты, президент до сих пор придерживалась стиля своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, предпочитая близкое общение с гражданами и минимальную охрану. Однако наблюдатели отмечают, что после случившегося подход к безопасности может быть пересмотрен.