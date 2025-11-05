Прохожий попытался поцеловать президента Мексики во время прогулки
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подверглась домогательству во время общения с гражданами на улицах столицы, пишет The Guardian.
На опубликованных 5 ноября кадрах видно, как мужчина в состоянии опьянения подходит к президенту, пытается обнять ее сзади и поцеловать в шею. Шейнбаум отстраняется, поворачивается к нему лицом, после чего между ними встает сопровождающий чиновник. Когда мужчину уводят, президент сохраняет спокойствие и говорит: «Не волнуйтесь». Позднее полиция подтвердила, что злоумышленник был задержан.
По мнению местных журналистов и общественных деятелей, инцидент стал символом масштабной проблемы сексуальных домогательств в Мексике.
Событие также вызвало обсуждение вопроса безопасности президента. На видео не видно охраны, и, по словам наблюдателей, на реакцию сопровождающих потребовалось несколько секунд. Инцидент произошел спустя несколько дней после убийства мэра города Уруапан Карлоса Альберто Мансо Родригеса, застреленного во время празднования Дня мертвых.
Ранее Шейнбаум уже сталкивалась с угрозами: в прошлом году во время предвыборной кампании в штате Чьяпас ее машину остановили вооруженные люди, потребовав прокомментировать насилие в регионе. Несмотря на инциденты, президент до сих пор придерживалась стиля своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, предпочитая близкое общение с гражданами и минимальную охрану. Однако наблюдатели отмечают, что после случившегося подход к безопасности может быть пересмотрен.