Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Антона Тесленко назначили на должность замглавы ФАС

Ведомости

Заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России стал Антон Тесленко. Это следует из распоряжения премьер-министра страны Михаила Мишустина.

На новой должности Тесленко будет курировать управление контроля финансовых рынков и контрольно-финансовое управление.

Согласно информации на сайте ФАС, Тесленко с 2018 г. работал заместителем начальника управления по борьбе с картелями ФАС, с 2021-го – начальником контрольно-финансового управления службы. Является государственным советником РФ 1 класса.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её