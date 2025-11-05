Антона Тесленко назначили на должность замглавы ФАС
Заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России стал Антон Тесленко. Это следует из распоряжения премьер-министра страны Михаила Мишустина.
На новой должности Тесленко будет курировать управление контроля финансовых рынков и контрольно-финансовое управление.
Согласно информации на сайте ФАС, Тесленко с 2018 г. работал заместителем начальника управления по борьбе с картелями ФАС, с 2021-го – начальником контрольно-финансового управления службы. Является государственным советником РФ 1 класса.