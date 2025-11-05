СМИ: кортеж Анджелины Джоли остановили сотрудники ТЦК на Украине
Кортеж американской актрисы Анджелины Джоли, посетившей Украину в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ, остановили сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине), сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на источники в сухопутных войсках ВСУ. Водителя доставили в южноукраинский ТЦК из-за «проблем с военно-учетными документами».
4 ноября Джоли посетила Херсон. В городе она встретилась с детьми, посетила херсонский роддом и детскую больницу. Актрису сопровождал кортеж, который остановили сотрудники николаевского ТЦК, они попросили одного из водителей проехать с ними для уточнения данных.
Позже в украинских Telegram-каналах появились ролики с камер видеонаблюдения, на которых Джоли, предположительно, также прибыла в ТЦК. Как заявили источники ТСН в командовании сухопутных войск ВСУ, мужчину отпустили после проверки документов, а сама актриса «заехала и попросилась в туалет».
До этого Джоли уже посещала Украину после начала боевых действий в 2022 г. Впервые она прибыла во Львов в апреле 2022 г. В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев говорили, что она посетила Украину по собственной инициативе.