Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

Семь БПЛА были ликвидированы в небе над Крымом, шесть – над Воронежской областью. Еще четыре беспилотника были уничтожены в Ростовской области, три – в Белгородской. Две воздушные цели были поражены в Орловской области и по одной – в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.