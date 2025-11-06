Газета
Силы ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регонами. Из них 49 были сбиты над Волгоградской областью, сообщает Минобороны РФ.

Семь БПЛА были ликвидированы в небе над Крымом, шесть – над Воронежской областью. Еще четыре беспилотника были уничтожены в Ростовской области, три – в Белгородской. Две воздушные цели были поражены в Орловской области и по одной – в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров информировал о погибшем 48-летнем мужчине в результате атаки дрона на 24-этажный жилой дом в облцентре. Были также повреждены балконы и выбиты стекла соседних домов.

Утром 6 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга и Уфы. В течение ночи ограничения были установлены в воздушных гаванях Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Иванова («Южный»), Саратова («Гагарин»). Вечером 5 ноября мера была введена в аэропорту Волгограда.

В настоящий момент ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске, Иваново, Ярославле, Краснодаре, Владикавказе, Грозном, Нижнекамске, Оренбурге, Волгограде.

