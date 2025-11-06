Кремль рассказал, как относится к саммиту лидеров стран Центральной Азии и США

С5+1 – это саммит стран Центральной Азии и США. Формат C5+1 как региональная дипломатическая платформа на уровне правительств был сформирован в 2015 г. В 2025 г. встреча состоится 6 ноября. Президент США Дональд Трамп, по данным Белого дома, встретится с представителями Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.