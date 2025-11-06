Кремль рассказал, как относится к саммиту лидеров стран Центральной Азии и США
В Кремле считают саммит лидеров стран Центральной Азии в формате С5+1 в США нормальным развитием внешней политики и выстраиванием собственных отношений с партнерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это право любого государства выстраивать свои внешние планы», – добавил он.
Песков привел в пример российский формат таких встреч – Россия-Центральная Азия. При этом партнеры РФ в Центральной Азии обсуждают свои взаимоотношения «по всем азимутам своей внешней политики».
«Нас со многими странами связывают, помимо двусторонних связей и отношений, связывают и продвинутые интеграционные процессы», – объяснил пресс-секретарь российского лидера.
С5+1 – это саммит стран Центральной Азии и США. Формат C5+1 как региональная дипломатическая платформа на уровне правительств был сформирован в 2015 г. В 2025 г. встреча состоится 6 ноября. Президент США Дональд Трамп, по данным Белого дома, встретится с представителями Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.