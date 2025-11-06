Минобороны Польши сообщило о начале всеобщей военной подготовки
В ноябре в Польше начнется крупнейший в истории страны проект по всеобщей военной подготовке, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает TVP Info.
По его словам, разработка инициативы заняла полгода, а ее пилотная версия стартует в стране 22 ноября. В проекте смогут принять участие все желающие граждане Польши, в том числе школьники и пенсионеры.
К концу 2025 г. обучение должны пройти 20 000 человек, отметил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик. По его словам, в 2026 г. это количество вырастет до 400 000 человек, в том числе будут обучающиеся по программе для резервистов.