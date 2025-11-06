Минобороны Польши сообщило о начале всеобщей военной подготовки

К концу 2025 г. обучение должны пройти 20 000 человек, отметил замглавы польского оборонного ведомства Цезарий Томчик. По его словам, в 2026 г. это количество вырастет до 400 000 человек, в том числе будут обучающиеся по программе для резервистов.