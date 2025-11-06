Песков объяснил «Ведомостям» отсутствие встречи Путина с Федорищевым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», почему в ходе визита Владимира Путина у президента в графике нет встречи с главой региона Вячеславом Федорищевым, сказал, что такая встреча недавно была. «Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», – сказал Песков «Ведомостям».
Президент посещал Самару 5 сентября – после визита в Китай и в Приморье на Восточный экономический форум. Тогда президент в Самаре посещал цех «ОДК-Кузнецов», где производят газотурбинные и ракетные двигатели, проводил совещание по вопросам двигателестроения и встречался с Федорищевым.
Сегодня Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Свою поездку президент начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию. Он также пообщался со спортсменами.
В режиме видеоконференции президент принял участие в открытии ряда спортивных объектов и осмотрел выставку в центре по адаптивному спорту.