Песков объяснил «Ведомостям» отсутствие встречи Путина с Федорищевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», почему в ходе визита Владимира Путина у президента в графике нет встречи с главой региона Вячеславом Федорищевым, сказал, что такая встреча недавно была. «Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», – сказал Песков «Ведомостям».