Уиткофф: США объявят о присоединении новой страны к Авраамовым соглашениям

«Это покажет, что Авраамовы соглашения – клуб, в который хотят вступить многие страны, и станет шагом к тому, чтобы закрыть страницу войны в Газе и двигаться вперед к большему миру и сотрудничеству в регионе», – цитирует одного из американских чиновников портал.