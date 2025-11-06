Уиткофф: США объявят о присоединении новой страны к Авраамовым соглашениям
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что к Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна. Об этом он сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.
«Сегодня вечером я возвращаюсь в Вашингтон, потому что мы собираемся объявить о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям», – сказал он.
Тем временем Axios со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября на встрече с лидером США Дональдом Трампом намерен объявить о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям.
Американские официальные лица заявили порталу, что объявление направлено на укрепление позиций Израиля в арабо-мусульманском мире и повышение его международной легитимности через присоединение новых мусульманских стран к Авраамовым соглашениям.
«Это покажет, что Авраамовы соглашения – клуб, в который хотят вступить многие страны, и станет шагом к тому, чтобы закрыть страницу войны в Газе и двигаться вперед к большему миру и сотрудничеству в регионе», – цитирует одного из американских чиновников портал.
Токаев приедет в Белый дом на саммит с Трампом и лидерами пяти мусульманских стран Центральной Азии.
Перед встречей он сообщил Белому Дому о желании Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям для укрепления отношений с Израилем, развития регионального сотрудничества и демонстрации религиозной терпимости, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
Американские чиновники также сообщили, что во время встречи с Токаевым Трамп, как ожидается, созвонится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и объявит о присоединении Казахстана к соглашениям.