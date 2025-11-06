Участник встречи по вопросам здравоохранения в Белом доме потерял сознание
В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома, посвященной проблемам в сфере здравоохранения, руководитель фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдли потерял сознание. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.
После инцидента мероприятие немедленно прекратили и вывели прессу из Овального кабинета.
Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что с Финдли все в порядке. Причина ухудшения его здоровья пока не известна.