Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Участник встречи по вопросам здравоохранения в Белом доме потерял сознание

Ведомости

В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома, посвященной проблемам в сфере здравоохранения, руководитель фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдли потерял сознание. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

После инцидента мероприятие немедленно прекратили и вывели прессу из Овального кабинета.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что с Финдли все в порядке. Причина ухудшения его здоровья пока не известна.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь