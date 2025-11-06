Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о возможном визите в Индию в следующем году

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что может посетить Индию в следующем году. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Он [индийский премьер Нарендра Моди] мой друг, и мы общаемся. Он хочет, чтобы я приехал туда. Когда мы все это удалим, я поеду… Премьер-министр Моди – замечательный человек, и я собираюсь поехать», – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, может ли поездка состоятся в следующем году, Трамп ответил утвердительно.

15 октября американский лидер сообщал, что Моди якобы заверил его в планах об отказе от нефти из России. Трамп говорил, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. В МИД Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте