Трамп заявил о возможном визите в Индию в следующем году
Президент США Дональд Трамп сообщил, что может посетить Индию в следующем году. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Он [индийский премьер Нарендра Моди] мой друг, и мы общаемся. Он хочет, чтобы я приехал туда. Когда мы все это удалим, я поеду… Премьер-министр Моди – замечательный человек, и я собираюсь поехать», – сказал Трамп.
На уточняющий вопрос, может ли поездка состоятся в следующем году, Трамп ответил утвердительно.
15 октября американский лидер сообщал, что Моди якобы заверил его в планах об отказе от нефти из России. Трамп говорил, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. В МИД Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.