Трамп заявил о возможном визите в Индию в следующем году

15 октября американский лидер сообщал, что Моди якобы заверил его в планах об отказе от нефти из России. Трамп говорил, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. В МИД Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.