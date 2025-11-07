Трамп договорился с Центральной Азией о поставках редкоземельных металлов

Встреча стала первым случаем, когда президент США принимал лидеров Центральной Азии в Белом доме (экс-президент Джо Байден проводил аналогичную встречу в Нью-Йорке в 2023 г.). На полях саммита были объявлены экономические соглашения, включая планы закупки 40 самолетов Boeing и инвестиции Узбекистана в американскую экономику. Трамп также выразил оптимизм относительно нормализации отношений между центральноазиатскими странами и Израилем.