Трамп договорился с Центральной Азией о поставках редкоземельных металлов
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки критически важных полезных ископаемых в ходе встречи с лидерами пяти центральноазиатских стран. На ужине в Белом доме с участием глав Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана Трамп обозначил редкоземельные металлы как один из ключевых вопросов повестки, пишет Bloomberg.
«Одним из ключевых пунктов нашей повестки является добыча важнейших полезных ископаемых, – заявил Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме. – За последние недели моя администрация укрепила экономическую безопасность США, заключив соглашения с союзниками и друзьями по всему миру о расширении наших цепочек поставок важнейших полезных ископаемых».
Агентство отмечает, что администрация США стремится ослабить доминирование Китая в поставках редкоземельных элементов, необходимых для производства передовых технологий. Хотя на прошлой неделе Трамп договорился с Си Цзиньпином об отмене экспортных ограничений на критически важные минералы, Белый дом продолжает искать альтернативных поставщиков.
Центральноазиатские государства обладают значительными ресурсами редкоземельных металлов и урана. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил использовать местные месторождения для производства следующего поколения центров обработки данных искусственного интеллекта.
Встреча стала первым случаем, когда президент США принимал лидеров Центральной Азии в Белом доме (экс-президент Джо Байден проводил аналогичную встречу в Нью-Йорке в 2023 г.). На полях саммита были объявлены экономические соглашения, включая планы закупки 40 самолетов Boeing и инвестиции Узбекистана в американскую экономику. Трамп также выразил оптимизм относительно нормализации отношений между центральноазиатскими странами и Израилем.