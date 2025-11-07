HS: В Балтийском море были зафиксированы сигналы множества кораблей-призраков

Отмечается, что 3 ноября на картах Marinetraffic и других служб слежения в Балтийском море появились сотни несуществующих судов. Ошибка была вызвана частной приемной станцией AIS в Паргасе, которая передала системе данные, составленные на основе старых координат. 2 ноября станция сообщила о временном приеме сигналов со всего Балтийского моря. «Корабли-призраки» были замечены в пространстве от Калининграда до Ладожского озера. По данным Helsingin Sanomat, в обычный день станция получает данные о местоположении менее чем от 100 судов в час. Вечером 2 ноября она утверждала, что установила связь почти с 18 000 судов в течение часа.