HS: В Балтийском море были зафиксированы сигналы множества кораблей-призраков
В Балтийском море зафиксированы сигналы нескольких десятков военных кораблей-призраков. Вероятно, в системы слежения были введены старые координаты судов, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на бывшего офицера ВМС Норвегии.
Отмечается, что 3 ноября на картах Marinetraffic и других служб слежения в Балтийском море появились сотни несуществующих судов. Ошибка была вызвана частной приемной станцией AIS в Паргасе, которая передала системе данные, составленные на основе старых координат. 2 ноября станция сообщила о временном приеме сигналов со всего Балтийского моря. «Корабли-призраки» были замечены в пространстве от Калининграда до Ладожского озера. По данным Helsingin Sanomat, в обычный день станция получает данные о местоположении менее чем от 100 судов в час. Вечером 2 ноября она утверждала, что установила связь почти с 18 000 судов в течение часа.
По данным Traficom, речь о проблеме исключительно коммерческих служб слежения. Отмечается, что в системах, используемых властями, помех не было.