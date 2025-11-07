Лидеры Узбекистана и Туркменистана общались с Трампом на русском языке

С5+1 – саммит стран Центральной Азии и США. Формат C5+1 был сформирован в 2015 г. в качестве региональной дипломатической платформы на уровне правительств. В 2025 г. встреча состоялась 6 ноября. По ее итогам Трамп заявил, что в течение следующего десятилетия Узбекистан инвестирует в США свыше $100 млрд.