Главная / Политика /

Лидеры Узбекистана и Туркменистана общались с Трампом на русском языке

Ведомости

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов разговаривали с американским лидером Дональдом Трампом на русском языке на саммите С5+1 (пять стран Центральной Азии плюс США). На это обратило внимание «РИА Новости».

Из пяти лидеров стран Центральной Азии, участвовавших во встрече с Трампом, на государственных языках говорили президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Английский язык использовал только лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

С5+1 – саммит стран Центральной Азии и США. Формат C5+1 был сформирован в 2015 г. в качестве региональной дипломатической платформы на уровне правительств. В 2025 г. встреча состоялась 6 ноября. По ее итогам Трамп заявил, что в течение следующего десятилетия Узбекистан инвестирует в США свыше $100 млрд.

