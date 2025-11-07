Венгрия рассчитывает на исключение из антироссийских санкций США

7 ноября агентство Reuters писало, что Трамп обговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поставки российской нефти на встрече в Белом Доме. Венгерский премьер, в свою очередь, намерен обсудить с Трампом возможные пути организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также добиться исключений из американских энергетических санкций.