Венгрия рассчитывает на исключение из антироссийских санкций США

Ведомости

Венгрия надеется добиться от США исключения из санкций, ограничивающих поставки нефти и газа из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По словам главы МИДа, Будапешт рассчитывает, что Орбан сможет убедить президента США Дональда Трампа освободить Венгрию от действия американских ограничений в отношении российских нефтегазовых компаний. «С точки зрения Венгрии, важно, чтобы американцы освободили ее от санкций в отношении закупок нефти и природного газа», – отметил министр (цитата по ТАСС).

7 ноября агентство Reuters писало, что Трамп обговорит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поставки российской нефти на встрече в Белом Доме. Венгерский премьер, в свою очередь, намерен обсудить с Трампом возможные пути организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, а также добиться исключений из американских энергетических санкций.

