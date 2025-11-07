Sky News: британца осудили на семь лет за попытку помочь российской разведке
Гражданина Великобритании Говарда Майкла Филлипса приговорили к семи годам лишения свободы по делу о намерении оказать помощь спецслужбам РФ, передает Sky News со ссылкой на постановление суда в Винчестере.
«Вы были готовы предать свою страну ради денег. Я приговариваю вас на том основании, что вы руководствовались не идеологией, а деньгами», – сказал при вынесении приговора судья.
Следствие считает, что 65-летний британец якобы сам связался с российскими спецслужбами, чтобы предоставить им сведения об экс-главе минобороны королевства Гранте Шэппсе. В ходе процесса выяснилось, что представителями РФ оказались британские полицейские под прикрытием.
По словам Филлипса, он, имея еврейское происхождение, действовал в интересах Израиля. Передача данных о бывшем министре должна была «заманить в ловушку» российские спецслужбы и затем разоблачить их. Осужденный подчеркивал, что отправлял письма о желании сотрудничать в посольства РФ, Ирана и Китая в Лондоне.