Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sky News: британца осудили на семь лет за попытку помочь российской разведке

Ведомости

Гражданина Великобритании Говарда Майкла Филлипса приговорили к семи годам лишения свободы по делу о намерении оказать помощь спецслужбам РФ, передает Sky News со ссылкой на постановление суда в Винчестере.

«Вы были готовы предать свою страну ради денег. Я приговариваю вас на том основании, что вы руководствовались не идеологией, а деньгами», – сказал при вынесении приговора судья.

Следствие считает, что 65-летний британец якобы сам связался с российскими спецслужбами, чтобы предоставить им сведения об экс-главе минобороны королевства Гранте Шэппсе. В ходе процесса выяснилось, что представителями РФ оказались британские полицейские под прикрытием.

По словам Филлипса, он, имея еврейское происхождение, действовал в интересах Израиля. Передача данных о бывшем министре должна была «заманить в ловушку» российские спецслужбы и затем разоблачить их. Осужденный подчеркивал, что отправлял письма о желании сотрудничать в посольства РФ, Ирана и Китая в Лондоне. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте