Трамп обвинил Пелоси в незаконном обогащении

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что один из лидеров Демпартии Нэнси Пелоси незаконно разбогатела на биржевых операциях и нанесла ущерб стране в период работы в парламенте. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

«Нэнси Пелоси – эта старая и сломленная политическая проходимка, которая дважды инициировала мой импичмент и проиграла, – наконец-то заявляет, что «уходит», – сказал Трамп. – Она незаконно нажила состояние на бирже, обманула американцев и стала катастрофой для страны. Я рад, что запах Нэнси Пелоси, наконец, исчезнет».

6 ноября 85-летняя бывший спикер палаты представителей США Пелоси объявила, что после завершения текущего срока не будет переизбираться.

Таким образом Пелоси подтвердила слухи о намерении завершить свою 38-летнюю карьеру в конгрессе. Текущий срок стал для нее первым за последние десятилетия, когда она занимает место рядового члена конгресса.

Пелоси была впервые избрана в конгресс в 1987 г., а в 2007 г. вошла в историю как первая женщина – спикер палаты представителей США.

