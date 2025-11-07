Трамп обвинил Пелоси в незаконном обогащении

«Нэнси Пелоси – эта старая и сломленная политическая проходимка, которая дважды инициировала мой импичмент и проиграла, – наконец-то заявляет, что «уходит», – сказал Трамп. – Она незаконно нажила состояние на бирже, обманула американцев и стала катастрофой для страны. Я рад, что запах Нэнси Пелоси, наконец, исчезнет».