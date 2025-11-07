Трамп обсудит с Орбаном торговлю, энергетику и Украину

«До вашего прихода, президент, все было фактически сломано, разрушено, отменено, причинен большой ущерб предыдущей администрацией, – пояснил он. – За последние 10 месяцев, президент, мы очень благодарны за то, что вы сделали. Вы восстановили прежний уровень отношений, улучшили двусторонние связи и исправили ошибки предыдущей администрации. Теперь мы в очень хорошей позиции, чтобы открыть новую главу – скажем так, золотой век отношений между США и Венгрией».