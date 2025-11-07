Газета
Главная / Политика /

Трамп обсудит с Орбаном торговлю, энергетику и Украину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудит торговлю, энергетику и Украину.

«Мы будем обсуждать торговлю, немного поговорим о России и Украине, обсудим энергетику и цены», – сказал Трамп.

Трамп назвал Орбана очень влиятельным человеком в своей стране и при этом любимым своим народом.

«Он очень особенный человек. Я знаю его давно», – сказал он.

В свою очередь Орбан заявил, что хочет открыть новую главу в отношениях между двумя странами.

«Причина, по которой мы здесь, – открыть новую главу в двусторонних отношениях США и Венгрии», – сказал Орбан, отметив, что во время администрации демократов «все было разрушено».

«До вашего прихода, президент, все было фактически сломано, разрушено, отменено, причинен большой ущерб предыдущей администрацией, – пояснил он. – За последние 10 месяцев, президент, мы очень благодарны за то, что вы сделали. Вы восстановили прежний уровень отношений, улучшили двусторонние связи и исправили ошибки предыдущей администрации. Теперь мы в очень хорошей позиции, чтобы открыть новую главу – скажем так, золотой век отношений между США и Венгрией».

Орбан добавил, что на данный момент у Будапешта есть много предложений по экономическому, военному и политическому сотрудничеству с США.

