Трамп признал потерю Украиной значительной части территорий и людей

При этом Трамп отметил, что рассчитывает на завершение конфликта «в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что «унаследовал» его. В свою очередь, Орбан сказал, что экс-президент США Джо Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался кризис.