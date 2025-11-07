Трамп признал потерю Украиной значительной части территорий и людей
В ходе конфликта Украина потеряла значительные территории, погибли люди, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.
«Посмотрите, что стало с Украиной: она стала меньше, и погибло очень много людей», – сказал американский лидер.
При этом Трамп отметил, что рассчитывает на завершение конфликта «в ближайшем будущем». Он подчеркнул, что «унаследовал» его. В свою очередь, Орбан сказал, что экс-президент США Джо Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался кризис.
7 ноября глава Белого дома в ходе встречи с лидерами стран Центральной Азии заявил, что в урегулировании кризиса на Украине достигнут значительный прогресс. Он пояснил, что рассчитывает, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и договоряться об урегулировании.