Переговоры Трампа и Орбана завершились спустя почти два часа
Переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме завершились спустя почти два часа.
По данным журналистов пула Белого дома, Орбан прибыл на встречу в 12:25 (20:25 мск). Он уехал из здания администрации Трампа в 14:28 (22:28 мск).
Американский лидер в ходе встречи отметил, что Украина за время конфликта с Россией потеряла значительную часть территорий, погибло много людей. По его словам, урегулирование должно произойти в ближайшее время. При этом глава Белого дома не в первый раз подчеркнул, что «унаследовал» этот конфликт от администрации бывшего президента США Джо Байдена.
Орбан, комментируя урегулирование, заметил, что важное значение имеет единство западных стран, которого в данный момент нет. Он согласился с тем, что конфликт бы не произошел, если бы на посту президента был Трамп.