Каллас не смогла вернуть критика фон дер Ляйен в Брюссель

Планировалось, что Каллас назначит Зельмайра своим ближайшим советником для укрепления собственного влияния, однако противодействие со стороны Еврокомиссии помешало этому назначению. В результате Зельмайр сохранил пост посла ЕС в Ватикане, а Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние. По мнению Politico, в случае назначения Зельмайр стал бы своего рода «монстром под кроватью» как для фон дер Ляйен, так и для самой Каллас.