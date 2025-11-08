Каллас не смогла вернуть критика фон дер Ляйен в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра, известного как главный критик руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico.
Планировалось, что Каллас назначит Зельмайра своим ближайшим советником для укрепления собственного влияния, однако противодействие со стороны Еврокомиссии помешало этому назначению. В результате Зельмайр сохранил пост посла ЕС в Ватикане, а Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние. По мнению Politico, в случае назначения Зельмайр стал бы своего рода «монстром под кроватью» как для фон дер Ляйен, так и для самой Каллас.
О ссоре Каллас и фон дер Ляйен писала немецкая газета Die Welt.