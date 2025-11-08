Трамп подтвердил отказ США от участия в саммите G20 в Южной Африке

«Полный позор, что саммит G20 будет проходить в Южной Африке. Африканеров (людей, происходящих от голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убивают и уничтожают, а их земли и фермы незаконно конфискуются, – написал Трамп. – Ни один представитель правительства США не примет участия, пока эти нарушения прав человека продолжаются. С нетерпением жду проведения саммита G20 2026 г. в Майами, Флорида!»