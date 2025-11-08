Трамп подтвердил отказ США от участия в саммите G20 в Южной Африке
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американского правительства не будут участвовать в саммите G20 в Южной Африке. Об этом он объявил в своей сети Truth Social.
«Полный позор, что саммит G20 будет проходить в Южной Африке. Африканеров (людей, происходящих от голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов) убивают и уничтожают, а их земли и фермы незаконно конфискуются, – написал Трамп. – Ни один представитель правительства США не примет участия, пока эти нарушения прав человека продолжаются. С нетерпением жду проведения саммита G20 2026 г. в Майами, Флорида!»
Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Российскую делегацию на мероприятии возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Президент РФ Владимир Путин принимать участие в саммите не будет.
3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США в конце ноября в Йоханнесбурге (ЮАР) на саммите G20.