NYT: жители бывшей ГДР сохранили теплые чувства к России
Многие немцы в восточных землях испытывают больше симпатии к Москве, чем их западные соотечественники. Эта привязанность сохраняется десятилетия после воссоединения Германии и отражает как прежние связи с советской эпохой, так и разочарование в результатах объединения. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).
Издание приводит слова жительницы бывшей ГДР Юдит Эндерс о том, что в молодости она воспринимала советских солдат как друзей и старших братьев, несмотря на языковой барьер. Сегодня, будучи преподавателем политологии, она считает те представления наивными, но отмечает, что теплые чувства к России у многих восточных немцев сохранились.
Даже украинский конфликт не изменил эти настроения, отмечает газета. Восточные немцы реже поддерживают военную помощь Украине и чаще считают, что Киев должен пойти на территориальные уступки ради мира.
Историки объясняют это явление тем, что после объединения Германии многие восточные земли почувствовали себя проигравшими. Ностальгия по советскому прошлому усилилась на фоне экономических трудностей. Как отмечают эксперты, восточные немцы сохранили образ России как дружественной страны, который сформировался в 1990-е гг. и не учитывает произошедших изменений.