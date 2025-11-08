Многие немцы в восточных землях испытывают больше симпатии к Москве, чем их западные соотечественники. Эта привязанность сохраняется десятилетия после воссоединения Германии и отражает как прежние связи с советской эпохой, так и разочарование в результатах объединения. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).