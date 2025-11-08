Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России

Инициатива предусматривает создание центра для обмена информацией и ранними предупреждениями между институтами ЕС и государствами-членами. Участие в работе центра будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на вступление в блок. Также отмечается предполагаемая угроза дезинформации со стороны Китая, который якобы использует частные PR-компании и блогеров для продвижения пропекинского контента. В рамках «щита демократии» также планируется создать сеть фактчекеров и привлечь интернет-инфлюенсеров для повышения осведомленности о стандартах ЕС.