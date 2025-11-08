Guardian: ЕС создаст центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России
Еврокомиссия планирует создать Центр устойчивости демократии для противодействия якобы дезинформации со стороны России. Согласно проекту документа, эта инициатива станет ключевым элементом «щита демократии», предложенного председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на документ.
В проекте утвеерждается, что Россия якобы наращивает гибридные атаки и ведет информационную войну против Европы, распространяя ложные нарративы для подрыва доверия к демократическим институтам.
Инициатива предусматривает создание центра для обмена информацией и ранними предупреждениями между институтами ЕС и государствами-членами. Участие в работе центра будет добровольным для стран ЕС и кандидатов на вступление в блок. Также отмечается предполагаемая угроза дезинформации со стороны Китая, который якобы использует частные PR-компании и блогеров для продвижения пропекинского контента. В рамках «щита демократии» также планируется создать сеть фактчекеров и привлечь интернет-инфлюенсеров для повышения осведомленности о стандартах ЕС.