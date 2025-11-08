Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Кении попросил Зеленского освободить задержанных на Украине кенийцев

Ведомости

Президент Кении Уильям Руто сообщил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского освободить взятых в плен кенийцев. О телефонном разговоре с Зеленским Руто написал в X.

По его словам, во время беседы политики «выразили обеспокоенность тем, что молодые кенийцы были незаконно завербованы».

«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению всех кенийцев, находящихся под стражей на Украине», – написал президент Кении, добавив, что его украинский коллега «откликнулся на просьбу».

Руто также поблагодарил Зеленского за проведение продовольственного саммита, который Киев планирует принять в конце этого месяца.

Вечером 6 ноября украинский президент сообщил в Telegram-канале о своем разговоре с лидером Кении. По его словам, в беседе были затронуты вопросы «российского рекрутинга иностранных граждан» для участия в боевых действиях на Украине. Зеленский пообещал «работать, чтобы это прекратилось».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её