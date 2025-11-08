Президент Кении попросил Зеленского освободить задержанных на Украине кенийцев
Президент Кении Уильям Руто сообщил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского освободить взятых в плен кенийцев. О телефонном разговоре с Зеленским Руто написал в X.
По его словам, во время беседы политики «выразили обеспокоенность тем, что молодые кенийцы были незаконно завербованы».
«Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению всех кенийцев, находящихся под стражей на Украине», – написал президент Кении, добавив, что его украинский коллега «откликнулся на просьбу».
Руто также поблагодарил Зеленского за проведение продовольственного саммита, который Киев планирует принять в конце этого месяца.
Вечером 6 ноября украинский президент сообщил в Telegram-канале о своем разговоре с лидером Кении. По его словам, в беседе были затронуты вопросы «российского рекрутинга иностранных граждан» для участия в боевых действиях на Украине. Зеленский пообещал «работать, чтобы это прекратилось».