Президент Кении попросил Зеленского освободить задержанных на Украине кенийцев

Вечером 6 ноября украинский президент сообщил в Telegram-канале о своем разговоре с лидером Кении. По его словам, в беседе были затронуты вопросы «российского рекрутинга иностранных граждан» для участия в боевых действиях на Украине. Зеленский пообещал «работать, чтобы это прекратилось».