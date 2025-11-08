Газета
Политика

Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над четырьмя регионами и Черным морем

Ведомости

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 15 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами страны и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

Попытки атак были зафиксированы в период с 12:00 до 20:00 мск. Девять БПЛА были сбиты над Крымом, по два – над Вологодской и Белгородской областями, еще по одному – над Курской областью и Черным морем.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, более 20 000 человек остались без электричества из-за падения обломков дронов.

