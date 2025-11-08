Минск выразил надежду на скорейшее восстановление работы границы с Литвой

В МИДе подчеркнули, что заявления литовских властей о «запрете» возвращения литовских грузовиков из республики не соответствуют действительности. «Беларусь никому и ничего не запрещала. Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену», – заявили в ведомстве.