Минск выразил надежду на скорейшее восстановление работы границы с Литвой
Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на скорейшее восстановление нормальной работы границы с Литвой и конструктивных двусторонних отношений. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Белоруссии.
«Надеемся на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений», – отметили в министерстве.
В МИДе подчеркнули, что заявления литовских властей о «запрете» возвращения литовских грузовиков из республики не соответствуют действительности. «Беларусь никому и ничего не запрещала. Есть граница и установленный порядок ее пересечения. В настоящее время граница закрыта по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность за его отмену», – заявили в ведомстве.
Там добавили, что литовские власти вместо того, чтобы решать созданную ими ситуацию, «вводят в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону».
В конце октября правительство Литвы решило приостановить на месяц, до 30 ноября, пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией, мотивировав это инцидентами с проникновением в воздушное пространство страны метеозондов с контрабандой. Позднее было разрешено пересечение границы для отдельных категорий граждан через один из КПП.