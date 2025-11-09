Столтенберг признался, что опасался распада НАТО при Трампе
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что во время президентства Дональда Трампа опасался распада Североатлантического альянса. Об этом он заявил в интервью The Sunday Times и написал в своих мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» (On My Watch: Leading NATO in a Time of War).
По словам Столтенберга, на саммите НАТО в 2018 г. Трамп «фактически заявил, что рассматривает возможность выхода США из альянса», что вызвало у него опасения стать генсеком, при котором НАТО прекратит существование.
Причиной конфликта стали оборонные расходы: американский лидер был недоволен низкими взносами союзников и заявил, что США «тратят на оборону 4% ВВП и покрывают 80–90% расходов блока».
На закрытой встрече Трамп пригрозил союзникам: «Если мы уйдем – мы уйдем. Вы нуждаетесь в НАТО, а нам она не нужна». Он также резко высказался о дороговизне нового офиса альянса: «Один выстрел из танка – и здание рухнет!» И покинул саммит, заявив, что «больше нет причин оставаться».
После переговоров европейские страны согласились увеличить оборонные расходы до 2% ВВП. Столтенберг отметил, что впоследствии большинство союзников действительно стали тратить больше, а у НАТО появились планы по дальнейшему наращиванию оборонных бюджетов.
Летом этого года страны НАТО договорились к 2035 г. увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Согласно декларации, не менее 3,5% ВВП ежегодно будет направляться на основные оборонные нужды и выполнение целей альянса, еще до 1,5% – на защиту критически важной инфраструктуры и развитие оборонно-промышленной базы.