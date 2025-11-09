Столтенберг признался, что опасался распада НАТО при Трампе

На закрытой встрече Трамп пригрозил союзникам: «Если мы уйдем – мы уйдем. Вы нуждаетесь в НАТО, а нам она не нужна». Он также резко высказался о дороговизне нового офиса альянса: «Один выстрел из танка – и здание рухнет!» И покинул саммит, заявив, что «больше нет причин оставаться».