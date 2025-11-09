Кнайсль заявила о сильном украинском лобби в конгрессе США
Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что украинское лобби в конгрессе США играет значительную роль в формировании позиции Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
«Многое зависит от конгресса. Да, администрация может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной», – сказала Кнайсль в интервью «РИА Новости».
Она отметила, что не берется прогнозировать, смогут ли Россия и США прийти к общей позиции по украинскому вопросу, но подчеркнула устойчивое влияние конгрессменов на политику Вашингтона.
Ранее замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит призвал увеличить военную поддержку Киева и ужесточить санкции против России. До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения новых ограничительных мер против Москвы.