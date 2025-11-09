Столтенберг назвал вывод войск из Афганистана крупнейшим поражением НАТО

Американские войска находились в Афганистане с 2001 г. За это время погибли более 2000 военнослужащих США. В 2020 г. администрация Дональда Трампа подписала соглашение с талибами о выводе войск, а весной 2021 г. начался процесс ухода НАТО и США из страны.