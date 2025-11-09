Газета
Столтенберг назвал вывод войск из Афганистана крупнейшим поражением НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вывод войск из Афганистана в 2021 г. стал крупнейшим поражением альянса. Об этом он рассказал в интервью The Times.

«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что, несмотря на всю боль и страдания многих людей, уйти из Афганистана было правильным решением», – отметил Столтенберг.

Американские войска находились в Афганистане с 2001 г. За это время погибли более 2000 военнослужащих США. В 2020 г. администрация Дональда Трампа подписала соглашение с талибами о выводе войск, а весной 2021 г. начался процесс ухода НАТО и США из страны.

После ухода иностранных сил движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном. Сам Трамп неоднократно называл вывод войск «позором» и «самым позорным днем» в истории США.

